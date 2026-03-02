ВАР вмешивался в работу арбитров во всех матчах 19-го тура РПЛ

ВАР вмешивался в работу арбитров во всех восьми матчах 19-го тура РПЛ.

Это произошло впервые в истории лиги. 2 марта в первом тайме матча между «Сочи» и «Спартаком» после вмешательства ВАР Яна Бобровского главный арбитр Евгений Буланов отменил пенальти в пользу московского клуба на 5-й минуте и гол Жедсона на 41-й.

Ранее завершились матчи «Зенит» — «Балтика» (1:0), «Оренбург» — «Акрон» (2:0), «Краснодар» — «Ростов» (2:1), «Локомотив» — «Пари НН» (2:1), «Динамо» Махачкала — «Рубин» (2:1), «Динамо» Москва — «Крылья Советов» (4:0), «Ахмат» — ЦСКА (1:0).

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