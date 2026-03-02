«Сочи» — «Спартак»: видео голов матча РПЛ

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче 19-го тура чемпионата России — 3:2. Игра прошла на арене «Фишт».

У гостей пенальти на 22-й минуте реализовал Эсекьель Барко, на 79-й минуте отличился Маркиньос, на 90+2-й гол забил Пабло Солари. У хозяев на 61-й минуте отличился Александр Солдатенков, пенальти на 90+10-й минуте забил Владимир Ильин.

22-я минута: Эсекьель Барко — 0:1

61-я минута: Александр Солдатенков — 1:1

79-я минута: Маркиньос — 1:2

90+2-я минута: Пабло Солари — 1:3

90+10-я минута: Владимир Ильин — 2:3

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

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