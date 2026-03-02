«Сочи» — «Спартак»: арбитр Буланов после вмешательства ВАР отменил пенальти в пользу красно-белых

Арбитр Евгений Буланов отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче 19-го утра РПЛ против «Сочи».

На 5-й минуте встречи судья назначил пенальти после падения Манфреда Угальде в штрафной «Сочи». После вмешательства ВАР Яна Бобровского и просмотра видеоповтора Буланов заявил, что нарушения не было.