«Сочи» — «Спартак»: Барко открыл счет с пенальти

«Спартак» вышел вперед в матче 19-го тура РПЛ против «Сочи» — 1:0.

На 22-й минуте встречи полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти, назначенный арбитром Евгением Булановым после попадания мяча в руку Александра Солдатенкова.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

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