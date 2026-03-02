В «Сочи» опровергли информацию о нежелании Аттията-Аллаха возвращаться в Россию

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о нежелании защитника Яхья Аттията-Аллаха возвращаться в расположение команды.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что 31-летний марокканец отказывается возвращаться в Россию из-за атак дронов.

«Аттият-Аллах в расположении команды давно», — сказал Новиков «СЭ».

Аттият-Аллах провел за «Сочи» в этом сезоне 9 матчей и отдал 1 голевую передачу.

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