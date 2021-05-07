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«Сочи» — «Ротор»: стартовые составы команд на матч РПЛ

18:58
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Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России между «Сочи» и «Ротором».

«Сочи»: Заболотный, Заика, Маргасов, Мевля, Прохин, Миландинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, Руденко.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щеткин.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Сочи — Ротор

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