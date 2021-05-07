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«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей

19:15
«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей. «Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей. «Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей. «Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей.
«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей.
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На 8-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Тамбов» арбитр Алексей Матюнин поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в пользу грозненской команды, когда ее футболисты показывали судье, что Денис Кайков сыграл рукой в мяч.

Контакт с правой рукой игрока «Тамбова» действительно случился. Но она находилась в естественном положении, площадь тела не увеличивала. В такой ситуации решение Матюнина было единственно правильным.

(Александр Бобров)

«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей.
«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей.
«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей.
«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей.
«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей.
«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей.

«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей.
«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей.

Ахмат — Тамбов

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