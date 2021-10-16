«Сочи» — «Ростов»: все голы матча
Все голы матча 11-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Ростов» (3:2).
Артур Юсупов открыл счет на 10-й минуте.
Юсупов обнаружил себя на линии штрафной и спокойно пробил в угол. Достойный гол ?? pic.twitter.com/JUnuoiRvvO— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021
Кристиан Нобоа на 28-й минуте реализовал пенальти.
Когда-нибудь Нобоа не забьет пенальти. Но не на этом видео ?? pic.twitter.com/i5e1ky6R1b— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021
Третий мяч на 33-й минуте забил Маттео Кассьерра.
«Сочи» закатил три гола за тайм. Этот — абсурдно легкий. Даже жалко «Ростов» ??? pic.twitter.com/T9ptws0YY4— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021
Баштуш на 53-й минуте отыграл один мяч.
Курьезный гол «Ростова». Баштуш врезался в партнера, развернулся в воздухе и удачно подвернулся под мяч ? pic.twitter.com/dNBoNLlFJ1— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021
В концовке у гостей отличился Али Соу.
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