Фанаты «Спартака» и «Динамо» использовали дымовые шашки
Фанаты «Спартака» и «Динамо» во время матча 11-го тура Тинькофф РПЛ между командами на своих фан-секторах использовали дымовые шашки. Из-за этого трибуны стадиона красно-белых оказались задымлины.
Счет в этом матче 2:0 в пользу бело-голубых. Голы забили Иван Ордец и Константин Тюкавин. В конце первого тайма между командами произошла массовая потасовка.
Методология
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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода. сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна. На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить. Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789 Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
16.10.2021