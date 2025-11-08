Футбол
8 ноября, 20:55

«Ростов» на выезде одержал победу над «Сочи»

Алина Савинова
Андрей Лангович и Яхья Аттьят-Алла.
Фото ФК «Сочи»

«Ростов» обыграл «Сочи» в гостевом матче 15-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол забил Кирилл Щетинин, который отличился на 40-й минуте с передачи Мохаммада Мохеби.

«Ростов» набрал 18 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 8 баллами занимает предпоследнюю, 15-ю позицию.

Следующий матч в чемпионате России желто-синие проведут 23 ноября на выезде против «Крыльев Советов», а сочинцы 21 ноября в гостях сыграют с «Акроном».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
08 ноября, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:1
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
  • ShadowPavel

    Как говорят: Гол не пахнет

    11.11.2025

  • Labubal

    Сочи верим в тебя :muscle:

    11.11.2025

  • BobIG

    Еще прорвемся:muscle_tone1:

    09.11.2025

  • Алекс Крот

    Молодой состав Сочи,начинаем уже радовать нас. верим в вас . Всё получиться у вас

    09.11.2025

  • Kimi_

    Кто рассказал руководству Динамо, что Карпин тренер?

    09.11.2025

  • Vitalick

    Ну как так Сочи ? Ростов с победой

    09.11.2025

  • alexb2025personal

    Ну это в руках бога (московской федерации футбола). Если решат, что пора определяться с чемпионом, то Спартаку каюк. Отставание от ЦСКА в лучшем случае 8 очков. Следующая игра Спартак-ЦСКА. Спартаку надо или продолжать выпендриваться или отдать 3 очка братьям-москвичам. Разум подсказывает, что надо подарить очки. Игра с Ахматом может убедить, что упрямиться тут не к чему.

    08.11.2025

  • Фобия

    Ротенбергу срочно героя! Заслужил...:sunglasses::cowboy::money_mouth::neutral_face:

    08.11.2025

  • Haiaxi

    Так то да. Но цирк в переходных был знатный.

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Саввиди не забывает минувшие дни. Это ценно))

    08.11.2025

  • Haiaxi

    Думаю, более вероятна ничья.

    08.11.2025

  • Valekka

    Видно,не всех можно на весну, как Ахмат,уболтать!!!

    08.11.2025

  • TokTram_

    Валера - это похороны.

    08.11.2025

  • Haiaxi

    Сочи и НН, сыгравшие договорняк в переходных матчах, обязаны пройти очищение в первой лиге!

    08.11.2025

  • TokTram_

    "Ростову" - просто большое человеческое "Спасибо".

    08.11.2025

  • Олег Каноков

    Нормально,я понял.)

    08.11.2025

  • Levbereg

    Ростов по делу одержал победу. Не по делу проиграл прошлый матч. Там скорее, был ничейный матч. Но факт остаётся фактом- Ростов взрослеет в игроцком плане. Командный механизм отлаживается. Очень хочется, чтобы сложный первый круг оставил позади неприятности и впереди мы видели только игру, прогресс команды и Победы!!! С Победой!!!

    08.11.2025

  • Валентин Домашев

    Вперёд Ростов Вперед

    08.11.2025

  • Валентин Домашев

    Валера лучший

    08.11.2025

  • ToLkUnet

    Исправил свой коммент, извини, сути не меняет

    08.11.2025

  • ToLkUnet

    Поздравляю Альбу, Валера,на его месте должен быть ты

    08.11.2025

  • bvp

    А кто-то все тоскует по поварёнку.

    08.11.2025

  • blue-white!

    Куда взяли, туда и пошли...

    08.11.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    Мы говорим здесь только о том, о чем можем говорить... (Челестини)

    08.11.2025

  • Павел Верещагин

    Ростов обогнал более новую "версию Ростова"...)))

    08.11.2025

  • инок

    С победой Ростов! Понравился прессинг, много отбирали на их половине после паса вратаря Сочи. Ростов молодцы!

    08.11.2025

  • blue-white!

    Вот мы уже и 10-е, завтра можем опуститься на 11-е. Ау, Костин...

    08.11.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    Только Ростов! Только победа!

    08.11.2025

  • Equalizer

    А завтра еще Ахмат, гарантированные 3 очка!

    08.11.2025

  • Автогол

    Зачем в Сборной тренер? Можно смс голосованием выбирать игроков

    08.11.2025

  • Автогол

    Жесть, даже Ростов обогнал Валеру. Ну, как так-то???

    08.11.2025

  • Врн36

    Весной, все увидим:rofl:

    08.11.2025

  • Олег Каноков

    Не удивлюсь,если Б.Ротенберг весь состав сменит,кстати,Вы правы,но он и тренеров не щадит обычно.

    08.11.2025

  • SuperDennis

    Дмитрий, отмечу, что не вылетим, если сохраним состав в зимнюю паузу. И предпосылки к этому есть (что сохраним). Далее цитирую себя из трансляции... // Из интересных новостей. У Ростова появился новый спонсор, закрывший дырку в бюджете. Это Атлантис-Пак, структура Саввиди. Крупнейший в России производитель синтетических оболочек для колбас и сосисок. Как-то так. Задержек по з/п больше нет.

    08.11.2025

  • Врн36

    Ну может в зимнюю паузу что то исправит. главное сейчас далеко не отстать

    08.11.2025

  • Shaun Murphin

    И Осинькин не спасает. И Солдатенков зачем-то в "Сочи" подался , Ломаев туда же. Осинькина , как бы , выжили, а эти зачем ? К морю захотели , что ли.

    08.11.2025

  • Sukkulent

    Ну вот попросил наших перед матчем в текстовой и они сотворили первую в историю победу в Сочи.

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Почему - бы? Добавил ведь.

    08.11.2025

  • Lars Berger

    Добавил бы, что в Неве дельфины - не водятся!..)

    08.11.2025

  • Что за Аюта?

    Ростов! Оле! Оле-Оле-Оле!

    08.11.2025

  • Lars Berger

    Всё по делу в этой игре. Матч должен был закончиться более крупной победой "Сельмаша". С победой, Ростов-на-Дону!

    08.11.2025

  • Олег Каноков

    Встряпался мужик...

    08.11.2025

  • SuperDennis

    Удары: 2 (1) - 20 (8) Ржака!

    08.11.2025

  • GeoMaS

    Перевод Осинькина в Сочи воспринимается как ссылка. Или отбывать срок до конца или побег.

    08.11.2025

  • ANDI

    РОСТОВ и болельщиков с победой.

    08.11.2025

  • Nikolaevich

    По статистике зачётная игра Ростова,наконец-то стали бить по воротам. Всё по делу:muscle:

    08.11.2025

  • SuperDennis

    Альбу в сборную, ГЛАВНЫМ!!! А Карпина ему в помощники!

    08.11.2025

  • SuperDennis

    Давно пора надо было, всё тянули, тянули.

    08.11.2025

  • Врн36

    Соседи с победой Вас.

    08.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Сочи слишком мало играет против Ахмата, так бы были в лидерах

    08.11.2025

  • SuperDennis

    Всех с победой! Как бы то ни было, я очень-очень рад.

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ростов точно сохранит место в РПЛ. Повыше Динамов. Обеих. Сочи - лужа, лажа и жижа.

    08.11.2025

  • SuperDennis

    Хорошо, но МАЛО!!!! Чертовски мало! Растраньжирили неимоверное количество моментов в первом тайме, во втором у Сочи ничего не было, да и быть не могло, Сочи мертвее мертвых!

    08.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    У Ростова после этой игры хочется спросить- что было в двух домашних матчах?

    08.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Ротенберговцы никакие, но не унывайте, обязательно кого-нибудь дисквалифицируют

    08.11.2025

  • Олег Каноков

    Нисколько не злорадствуя,замечу,Альба с полуразграбленным Ростовом,обошёл в таблице Валеру,с очень приличным составом.Так кто там кому помогал?Дончан с победой.

    08.11.2025

  • Derbist

    Ростов обогнал Динамо!

    08.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
