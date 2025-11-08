«Ростов» на выезде одержал победу над «Сочи»

«Ростов» обыграл «Сочи» в гостевом матче 15-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол забил Кирилл Щетинин, который отличился на 40-й минуте с передачи Мохаммада Мохеби.

«Ростов» набрал 18 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 8 баллами занимает предпоследнюю, 15-ю позицию.

Следующий матч в чемпионате России желто-синие проведут 23 ноября на выезде против «Крыльев Советов», а сочинцы 21 ноября в гостях сыграют с «Акроном».