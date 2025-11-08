Футбол
8 ноября, 21:08

Челестини о победе над «Динамо»: «К кубковой игре ЦСКА не был готов психологически, но мы провели хорошую работу»

Алина Савинова

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 15-м туре РПЛ после поражения от команды Хасанби Биджиева в FONBET Кубке России.

Единственный гол в игре забил Кирилл Глебов, который отличился на 76-й минуте.

«Мы ожидали сложный матч, он таким и получился. К кубковой игре команда не была готова психологически, но за эти два дня мы провели хорошую работу, поговорили, и я увидел, что команда правильно отреагировала на наши слова. Я пытаюсь донести игрокам, что очень важен их настрой, а также ментальное состояние. Иногда ты играешь хорошо, иногда плохо, но команда должна всегда верить в то, что делает. Я им это и сегодня сказал: если вы будете все вместе до самого конца верить в свою игру, то мы победим», — приводит пресс-служба армейцев слова Челестини.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 33 очками вышел на первое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате России армейцы проведут 22 ноября на выезде против «Спартака».

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Фабио Челестини
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК ЦСКА (Москва)
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Юран торгаш и только что у такого же опять сгорел,ну его лесом!))))

    12.11.2025

  • unzak44

    Как то неожиданно прозвучало давно ожидаемое... Мне иногда смешно от твоих слов про Челестини: Вы же нашли какого то дядьку!...Опять же, он выжимает максимум из команды. А у вас более зрелые и квалифицированные игроки. И результата нет. Пока нет...Я осторожно ставлю на Юрана...

    11.11.2025

  • zg

    Да на кого угодно!Главно,чтоб пнули нашего "деятельного" турка и вообще "верхушку" почистили,без этого,кого не ставь,все пофиг будет!Я в принципе не против Лички,в нашем чемпе варился,по русски трындит!)Я тоже рассчитываю на победу,жаль,что дали эту "гаднькую" 4ую желтую Солари!Только парень разыгрался!Не понимаю,почему на отмену не подали!

    11.11.2025

  • unzak44

    Могли и не вытянуть. Осталась одна игра, а потом отдых. Надеюсь на победу в игре с вами. Плохо, что играть будем после игр сборной. Валера, как всегда, поднагадит.Что думаешь о замене тренера? На кого?

    10.11.2025

  • zg

    Привет!С победой!Еле вытянули!)

    10.11.2025

  • Желтый полосатик

    Честь и хвала менеджменту армейцев за Челестини. Приятно (и, как болельщику "Спартака", завидно) смотреть, как человек спокойно, без понтов и истерик, хорошо и качественно делает свою работу.

    09.11.2025

  • unzak44

    Не смотрел ни один из матчей...Но! На Кубок то будет второй матч, и я дпже не сомневаюсь, что пройдем.А в чемпе надо было побеждать любой ценой.Судя по всему, игра была тяжелая. Я тебе писал:у нас есть Кисляк и Глебов. ПРИВЕТ!

    08.11.2025

  • zg

    Каждому видится свое!

    08.11.2025

  • TokTram_

    Отнюдь нет. И пожарили больше на Кубок и таких явных годевых моментов, как у Гайкина или с голом Глебова - не было.

    08.11.2025

  • zg

    Ну так то на кубок вы куда лучше выглядели,хоть и проиграли...

    08.11.2025

    • «Ростов» на выезде одержал победу над «Сочи»

    «Ахмат» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 17.30 мск
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

