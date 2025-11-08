Челестини о победе над «Динамо»: «К кубковой игре ЦСКА не был готов психологически, но мы провели хорошую работу»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 15-м туре РПЛ после поражения от команды Хасанби Биджиева в FONBET Кубке России.

Единственный гол в игре забил Кирилл Глебов, который отличился на 76-й минуте.

«Мы ожидали сложный матч, он таким и получился. К кубковой игре команда не была готова психологически, но за эти два дня мы провели хорошую работу, поговорили, и я увидел, что команда правильно отреагировала на наши слова. Я пытаюсь донести игрокам, что очень важен их настрой, а также ментальное состояние. Иногда ты играешь хорошо, иногда плохо, но команда должна всегда верить в то, что делает. Я им это и сегодня сказал: если вы будете все вместе до самого конца верить в свою игру, то мы победим», — приводит пресс-служба армейцев слова Челестини.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 33 очками вышел на первое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате России армейцы проведут 22 ноября на выезде против «Спартака».