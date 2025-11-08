«Сочи» — «Ростов»: гости ведут 1:0 после первого тайма

«Ростов» обыгрывает «Сочи» по итогам первого тайма матча 15-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 40-й минуте забил Кирилл Щетинин.

Защитник ростовчан Андрей Лангович и защитник сочинской команды Яхья Аттьят-Алла получили по предупреждению в первом тайме. Из-за перебора желтых карточек Аттьят-Алла пропустит следующую игру.

Матч проходит на стадионе «Фишт» (Сочи).