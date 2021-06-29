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«Уфа» сыграла вничью в товарищеском матче с «Вольфсбергером»

17:55
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«Уфа» провела товарищеский матч против австрийского клуба «Вольфсбергер». Встреча закончилась со счетом 0:0.

Товарищеские матчи. Клубы

«Вольфсбергер» — «Уфа» — 0:0

«Уфа»: Кузнецов, Йокич, Журавлев, Плиев, Милетич, Иванов, Камилов, Голубев, Мрзляк, Саплинов, Агаларов.

29 июня.

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Иван Шитик все материалы автора

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