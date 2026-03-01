«Сочи» подготовил письмо для болельщиков, которым нужно отпроситься с работы на матч со «Спартаком»

Пресс-служба «Сочи» опубликовала в своем Telegram-канале письмо, подготовленное для болельщиков команды, которым нужно отпроситься с работы на перенесенный матч 19-го тура РПЛ со «Спартаком».

В конце документа стоит подпись главного тренера сочинцев Игоря Осинькина.

«Завтра рабочий день, поэтому мы подготовили письмо для работодателя, чтобы вы спокойно попали на игру. После такого аргумента отказать в футболе будет уже сложно. Верим в команду», — говорится в сообщении сочинского клуба.

Матч между «Сочи» и «Спартаком» должен был пройти на стадионе «Фишт» в Сочи в воскресенье, 1 марта. Из-за режима беспилотной опасности игру перенесли на 2 марта. Она начнется в 15:00 по московскому времени.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max