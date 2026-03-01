Челестини обратился к игрокам ЦСКА после поражения от «Ахмата»: «Это будет для нас хорошим уроком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после поражения от «Ахмата» в 19-м туре РПЛ заявил своим игрокам в раздевалке, что те не были готовы к борьбе, которую навязал соперник.

Матч команд прошел 1 марта в Грозном и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Никакого оправдания. Меня вообще ничего не волнует. Поле — не поле, меня вообще не волнует. Получается, мы не сделали достаточно для победы. Это должно быть для нас очень хорошим уроком, потому что мы не были готовы к войне. Все поля будут такими. Мы вернемся в Москву, обдумаем, и это даст нам силы в следующем матче», — сказал Челестини на видео, опубликованном в Telegram-канале московского клуба.

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

4 марта армейцы дома сыграют с «Краснодаром» в FONBET Кубке России, а 8 марта примут московское «Динамо» в чемпионате страны.

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