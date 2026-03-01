Президент РПЛ Алаев рассказал об обстоятельствах переноса матча «Сочи» — «Спартак»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с переносом матча 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак».

Игра на стадионе «Фишт» в Сочи должна была пройти в воскресенье, 1 марта, в 16:30 мск. Изначально ее начало отложили на час из-за режима беспилотной опасности, а позднее было объявлено о переносе матча на 2 марта в 15:30.

«Весь день город подвергался ракетной опасности, о чем оповещал соответствующий сигнал тревоги. Российская премьер-лига совместно с РФС и местными властями мониторили ситуацию. К сожалению, мы сталкиваемся с вещами, которые невозможно предсказать, поэтому вынуждены действовать по фактическим обстоятельствам», — цитирует Алаева ТАСС.

Глава лиги отметил, что главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение о переносе игры с учетом информации от координационного штаба, а сам он назначил новое время и дату.

«Проведя консультации с клубами «Сочи» и «Спартак», а также с основным вещателем, я принял решение о проведении игры в понедельник, 2 марта, в 15:00 по местному и московскому времени. Раннее начало матча обусловлено в том числе грядущей встречей Кубка России между «Спартаком» и московским «Динамо», которая состоится 5 марта», — добавил Алаев.

Ранее в воскресенье из-за угрозы БПЛА с задержкой начался матч 22-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо» (0:2) в Новороссийске и прерывалась игра FONBET чемпионата КХЛ «Сочи» — «Торпедо» (5:1).

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