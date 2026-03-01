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1 марта, 21:19

Президент РПЛ Алаев рассказал об обстоятельствах переноса матча «Сочи» — «Спартак»

Алина Савинова

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с переносом матча 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак».

Игра на стадионе «Фишт» в Сочи должна была пройти в воскресенье, 1 марта, в 16:30 мск. Изначально ее начало отложили на час из-за режима беспилотной опасности, а позднее было объявлено о переносе матча на 2 марта в 15:30.

«Весь день город подвергался ракетной опасности, о чем оповещал соответствующий сигнал тревоги. Российская премьер-лига совместно с РФС и местными властями мониторили ситуацию. К сожалению, мы сталкиваемся с вещами, которые невозможно предсказать, поэтому вынуждены действовать по фактическим обстоятельствам», — цитирует Алаева ТАСС.

Глава лиги отметил, что главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение о переносе игры с учетом информации от координационного штаба, а сам он назначил новое время и дату.

«Проведя консультации с клубами «Сочи» и «Спартак», а также с основным вещателем, я принял решение о проведении игры в понедельник, 2 марта, в 15:00 по местному и московскому времени. Раннее начало матча обусловлено в том числе грядущей встречей Кубка России между «Спартаком» и московским «Динамо», которая состоится 5 марта», — добавил Алаев.

Ранее в воскресенье из-за угрозы БПЛА с задержкой начался матч 22-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо» (0:2) в Новороссийске и прерывалась игра FONBET чемпионата КХЛ «Сочи» — «Торпедо» (5:1).

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Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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