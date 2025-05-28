«Сочи» — «Пари НН»: трансляция матча начнется в 19.30 мск

«Сочи» и «Пари НН» встретятся в переходном матче 28 мая

«Сочи» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в первом стыковом матче за место в РПЛ в среду, 28 мая. Игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Сочи. С основными событиями и результатом игры «Сочи» — «Пари НН» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч в Сочи будет показывать онлайн-платформа VK Видео, которая является вещателем переходных игр между клубами РПЛ и первой лиги в сезоне-2024/25.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

28 мая 2025, 19:30. Фишт (Сочи)

В сезоне-2024/25 «Пари НН» занял 13-е место в премьер-лиге, а «Сочи» финишировал пятыми в первой лиге и получил место в переходных матчах из-за невыдачи лицензии занявшему третью строчку «Черноморцу».

Ответный стыковой матч этих соперников состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 31 мая.