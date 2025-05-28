Источник: «Спартак» готов предложить новый контракт Мартинсу

«Спартак» в ближайшее время начнет переговоры по новому контракту с полузащитником команды Кристофером Мартинсом, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство клуба довольно выступлением 28-летнего люксембуржца, поэтому хочет обсудить с ним детали нового соглашения. Действующий контракт хавбека истекает летом 2026 года.

В сезоне-2024/25 Мартинс провел 33 матча во всех турнирах, забил девять мячей и сделал пять результативных передач. Полузащитник выступает за «Спартак» с 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 миллионов евро.