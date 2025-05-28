«Урал» — «Ахмат»: трансляция матча начнется в 17.00 мск

«Урал» и «Ахмат» сыграют в первом стыковом матче 28 мая

«Урал» и «Ахмат» сыграют в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне в среду, 28 мая. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча в Екатеринбурге. Ключевые события и результат игры «Урал» — «Ахмат» отслеживайте в нашем матч-центре.

Трансляцию переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги бесплатно в прямом эфире будет показывать онлайн-платформа VK Видео.

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28 мая 2025, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

Уральцы с 59 очками заняли четвертое место в первой лиге, грозненцы в премьер-лиге набрали 25 очков и финишировали на 14-м месте.

Ответный матч «Ахмата» и «Урала» состоится в субботу, 31 мая, на «Ахмат Арене» в Грозном в 19.30 мск.