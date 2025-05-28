В ЦСКА опровергли информацию об интересе к Осипенко

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в защитнике «Ростова» Максиме Осипенко.

«Максимом Осипенко ЦСКА не интересуется. У нас прекрасные центральные защитники», — написал Брейдо в Telegram-канале.

В текущем сезоне 31-летний Осипенко провел за «Ростов» 39 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 5 миллионов евро.