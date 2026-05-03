«Сочи» — «Оренбург»: хозяева открыли счет благодаря голу Кравцова

«Сочи» вышел вперед в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:0. Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

На 7-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил полузащитник хозяев Кирилл Кравцов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 14:30. Фишт (Сочи)

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