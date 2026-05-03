«Сочи» — «Оренбург»: Кравцов оформил дубль

«Сочи» удвоил преимущество в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 2:0. Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

На 33-й минуте свой второй гол в матче забил полузащитник хозяев Кирилл Кравцов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 14:30. Фишт (Сочи)

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