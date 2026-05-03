Дуран не смог выявить лучшего среди Винисиуса и Луиса Энрике

Нападающий «Зенита» Джон Дуран ответил на вопрос «СЭ» о сравнении бразильцев Луиса Энрике и Винисиуса.

— Кто лучше: Луис Энрике или Винисиус?

— Оба.

Ранее «Зенит» на выезде победил ЦСКА в 28-м туре чемпионата России-2025/26 — 3:1. Матч прошел в Москве на «ВЭБ Арене».

«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (60 очков), идущий вторым, 3 мая сыграет на выезде с «Акроном».