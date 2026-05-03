«Сочи» — «Оренбург»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 14.30 мск, где смотреть

«Сочи» и «Оренбург» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России в воскресенье, 3 мая. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 14:30. Фишт (Сочи)

В прямом эфире встречу сочинцев и оренбуржцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Сочи» находится на последнем месте в чемпионате России, набрав 18 очков. «Оренбург» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы с 26 очками. В предыдущем матче «Сочи» проиграл «Динамо» (0:2), а «Оренбург» победил «Ростов» (1:0).

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