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3 мая, 13:30

«Сочи» — «Оренбург»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 14.30 мск, где смотреть

«Сочи» и «Оренбург» встретятся в чемпионате России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Сочи» и «Оренбург» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России в воскресенье, 3 мая. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
03 мая, 14:30. Фишт (Сочи)
Сочи
3:1
Оренбург

В прямом эфире встречу сочинцев и оренбуржцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Сочи» находится на последнем месте в чемпионате России, набрав 18 очков. «Оренбург» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы с 26 очками. В предыдущем матче «Сочи» проиграл «Динамо» (0:2), а «Оренбург» победил «Ростов» (1:0).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, фото и видео доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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