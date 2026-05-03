Акинфеев назвал 18-летнего Данилова лучшим игроком ЦСКА в матче с «Зенитом» и призвал его не сбавлять темп

Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал защитника Кирилла Данилова лучшим игроком команды в матче 28-го тура чемпионата России против «Зенита».

В субботу, 2 мая, армейцы на своем поле уступили сине-бело-голубым со счетом 1:3. 18-летний Данилов отыграл все 90 минут.

«Не хочется перехваливать Кирилла, а (хочется), скорее, подбодрить. Не сбавляй темп, а мы будем помогать всем, чем можем», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

Данилов с 10 лет тренировался в академии ЦСКА. В РПЛ за основную команду клуба он дебютировал в марте 2026 года. В дальнейшем защитник принял участие в 12 матчах армейцев во всех турнирах.

ЦСКА с 45 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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