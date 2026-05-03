«Сочи» — «Оренбург»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Оренбурга» на матч 28-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 14.30 по московскому времени.

«Сочи»: Дегтев, Литвинов, Заика, Марсело, Волков, Кравцов, Мухин, Магаль, Ежов, Игнатов, Ильин.

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Кантеро, Болотов, Иващенко, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

«Оренбург» с 26 очками занимает 13-е место в РПЛ. «Сочи» с 18 очками замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 14:30. Фишт (Сочи)

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