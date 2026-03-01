«Сочи»: матч со «Спартаком» перенесен на 2 марта

Матч 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» перенесен на 2 марта, сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Отмечается, что приобретенные билеты останутся действительными. Время начала встречи будет объявлено позже.

Ранее игра была перенесена по решению главного арбитра Евгения Буланова. Причиной стало объявление на территории Сочи режима беспилотной опасности.

Матч в Сочи между командами должен была начаться 1 марта в 16.30 по московскому времени. Позднее стартовый свисток был перенесен на 17.30.