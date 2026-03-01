Жена футболиста «Спартака» Умярова не смогла вылететь из Дубая

Супруга полузащитника «Спартака» Наиля Умярова Алина сообщила в своих соцсетях, что не смогла вместе с детьми улететь из Дубая.

«Сегодня стресса явно больше, чем в обычный день. Только обсуждали с мамой, что еще бы несколько дней побыла тут. Вот и не улетели... Просидели в аэропорту целый день и только вечером вырвались в отель. Пока ехали, было слышно много взрывов...» — написала Алина Умярова.

Она также отметила, что из-за взрывов в Дубае ночью им не удалось выспаться.

«Очень неприятно оказаться в такой ситуации», — отметила жена футболиста.

Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами.

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