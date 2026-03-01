РПЛ: матч «Сочи» — «Спартак» перенесен на другую дату из-за беспилотной опасности

Матч 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» перенесен по решению главного арбитра Евгения Буланова, сообщает пресс-служба лиги.

Причиной стало объявление на территории Сочи режима беспилотной опасности. Новая дата будет объявлена позже. По информации «Сочи», матч состоится в понедельник, 2 марта.

Игра в Сочи между командами должна была начаться 1 марта в 16.30 по московскому времени. Позднее стартовый свисток был перенесен на 17.30.

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