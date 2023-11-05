«Сочи» сыграет с «Динамо» в чемпионате России 6 ноября

«Сочи» сыграет с «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сочи» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию матча чемпионата России в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 16.25 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

После 13-ти туров «Динамо» набрало 21 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Сочи» 9 баллов, команда находится на 16-м месте в чемпионате России.

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