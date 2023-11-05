Обляков — о спорном ауте в матче с «Пари НН»: «3:2 победа, неважно!»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков отреагировал на вопрос о спорном ауте перед первым голом «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Аут был?

— 3:2 победа, неважно!

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».