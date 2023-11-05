Чалов назвал уверенной победу над «Пари НН»: «ЦСКА контролировал игру»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями после победы над «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура РПЛ.

«Была сложная игра. Прекрасно понимали, что если «Нижний» забьет первым, то они будут играть в низком блоке. Считаю, что мы достаточно уверенно контролировали игру и уверенно победили. Игра получилась классной для болельщиков. Камбэк — всегда классно. Коснулся ли я мяча в моменте с первым голом? Можете не верить, но даже слышно было касание», — сказал Чалов.

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом».