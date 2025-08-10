«Сочи» — «Динамо»: гол Крамарича отменили из-за офсайда

Арбитры отменили гол «Сочи» в матче против московского «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

На 66-й минуте при счете 0:1 в пользу бело-голубых забил Мартин Крамарич. После подсказки ВАР взятие ворот отменили из-за положения вне игры.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.