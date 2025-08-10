«Ростов — «Пари НН»: стартовые составы на заключительный матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и «Пари НН» в 4-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Прохин, Семенчук, Тарасов, Шанталий, Миронов, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Шнапцев, Майга, Тичич, Лесовой, Боселли, Грулев, Олусегун.