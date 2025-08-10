Агент Комличенко объяснил отсутствие голов у нападающего в новом сезоне
Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о результативности своего клиента.
«Голы будут обязательно и очень скоро. Боевой настрой, в команде его приняли хорошо, но он ребят очень давно знал. В «Ростове» и «Локомотиве» разные требования. Он к ним привыкает. В матче со «Спартаком» он вышел на замену и помог команде добиться победного результата», — сказал Клюев «СЭ».
В текущем сезоне 30-летний нападающий провел 5 матчей в составе «Локомотива» во всех турнирах и не отметился забитыми голами.
Новости