Комитет по этике рассмотрит высказывание Чорлуки, если поступит заявление от РПЛ или РФС

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) даст оценку действиям защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, если РФС или Российская премьер-лига (РПЛ) направят соответствующее заявление, сообщил ТАСС глава комитета Семен Андреев.

«Конечно, мы будем разбирать это дело, если руководство лиги или РФС направит нам соответствующее заявление. Наш комитет всегда за то, чтобы этические нормы соблюдались на самом высшем уровне. Пока очень сложно сказать [что ему может грозить], это решают только члены комитета, это всегда непредсказуемо и зависит от самого провинившегося, от его высказывания, раскаяния и подобных вещей», — сказал Андреев.

Хорватский защитник после победы «Локомотива» над «Ростовом» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 4:1 опубликовал в сториз в Instagram свою фотографию с кружкой пива в руках, предложив контрольно-дисциплинарному комитету РФС «расслабиться и выпить пива».