Комитет по этике рассмотрит высказывание Чорлуки, если поступит заявление от РПЛ или РФС
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) даст оценку действиям защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, если РФС или Российская премьер-лига (РПЛ) направят соответствующее заявление, сообщил ТАСС глава комитета Семен Андреев.
«Конечно, мы будем разбирать это дело, если руководство лиги или РФС направит нам соответствующее заявление. Наш комитет всегда за то, чтобы этические нормы соблюдались на самом высшем уровне. Пока очень сложно сказать [что ему может грозить], это решают только члены комитета, это всегда непредсказуемо и зависит от самого провинившегося, от его высказывания, раскаяния и подобных вещей», — сказал Андреев.
Хорватский защитник после победы «Локомотива» над «Ростовом» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 4:1 опубликовал в сториз в Instagram свою фотографию с кружкой пива в руках, предложив контрольно-дисциплинарному комитету РФС «расслабиться и выпить пива».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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