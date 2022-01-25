«Сочи» сыграл вничью с венской «Аустрией» в товарищеском матче

«Сочи» сыграл вничью с венской «Аустрией» (0:) в товарищеском матче.

Встреча проходила на тренировочной базе сочинского клуба.

После 18 туров РПЛ «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице.

Товарищеские матчи. Клубы

«Аустрия» (Австрия) — «Сочи» (Россия) — 0:0

«Сочи»: Заболотный, Заика, Барач, Юрганов, Прохин, Терехов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Попов, Барсов.

25 января.