Кофрие и Максименко приступили к тренировкам со «Спартаком»

К тренировкам с основной «Спартака» вновь приступили защитник Максимилиано Кофрие и голкипер Александр Максименко, сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее оба футболиста занимались индивидуально из-за микроповреждений.

28 января команда проведет товарищеский матч против словацкого «Слована», на втором сборе в Дубае красно-белые 2 февраля сыграют против латвийской «Риги», 5-го — против малайзийского «Джохора», а 8-го — против екатеринбургского «Урала».