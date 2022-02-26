«Сочи» и «Арсенал» объявили составы команд на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ.

В запасе сочинцев остался нападающий Георгий Мелкадзе, арендованный у «Спартака».

В заявку тульской команды попал форвард Джордже Деспотович, который перешел в клуб на правах свободного агента после разрыва контракта с «Рубином». Серб остался в запасе.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родригау, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Жоаузинью, Кассьерра.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Юсупов, Попов, Воробьев, Мелкадзе.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачев, Чаушич, К. Кангва, Костадинов, Э. Кангва, Марков.

Запасные: Левашов, Шамов, Новосельцев, Кулешин, Гулиев, Хабибов, Давиташвили, Кайнов, Луценко, Панченко, Аджоев, Деспотович.

Матч «Сочи» — «Арсенал» пройдет сегодня, 26 февраля. Начало — в 16.30 (мск).