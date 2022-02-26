На 67-й минуте матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Динамо» арбитр Кирилл Левников принял верное решение, удалив игрока хозяев поля Лоуренса Николаса. К сожалению для судьи, сделал он это только после вмешательства видеоассистента Алексея Матюнина и просмотра видеозаписи.

Посмотрев повторы, Левников убедился, что Николас ударил соперника шипами. Сила удара, акцентированность, область, куда пришелся удар (намного выше голеностопа) — все это свидетельствовало в пользу того, что следовало применить более жесткое наказание и достать красную карточку. Так арбитр в итоге и поступил.