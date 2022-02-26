«Химки» — «Динамо»: Шиманьски забил с прострела Тюкавина
Шиманьски забил второй гол «Динамо» в матче РПЛ против «Химок»
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски увеличил преимущество бело-голубых в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» — 2:0.
На 84-й минуте встречи поляк забил после прострела Константина Тюкавина с правого фланга.
Гол в ворота «Химок» стал для Шиманьски шестым в сезоне-2021/22, также на его счету 6 результативных передач в 18 играх за «Динамо».
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|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
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|
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Артем Дзюба
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|
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