Шиманьски забил второй гол «Динамо» в матче РПЛ против «Химок»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски увеличил преимущество бело-голубых в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» — 2:0.

На 84-й минуте встречи поляк забил после прострела Константина Тюкавина с правого фланга.

Гол в ворота «Химок» стал для Шиманьски шестым в сезоне-2021/22, также на его счету 6 результативных передач в 18 играх за «Динамо».