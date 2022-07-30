Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов поделился мнением о ничейном матче с «Динамо» (3:3).

«Неплохо оценю игру. Научимся не делать глупых ошибок — начнем выигрывать. Сто процентов мы сегодня выглядели не хуже «Динамо», смотрелись очень достойно, просто нельзя допускать такие глупые ошибки в обороне.

А так, смотрелись здорово, спасибо большое болельщикам, атмосфера сегодня была топ. Не ошибайся и забей на гол больше — то выиграли бы. Сегодня завоевали одно очко — это, конечно, движение верх», — цитирует Котова Metaratings.ru.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 2 очками в 3 матчах. «Динамо» идет на второй строчке с 5 очками в 3 играх.