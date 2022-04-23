«Сочи» — «Ахмат»: Себай выравнял счет в матче

Нападающий «Ахмата» Сенин Себай стал автором гола в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Он сравнял счет во втором тайме — 2:2.

«Ахмат» забил первый гол в сезоне после подачи с углового. Сначала мяч от игрока «Сочи» полетел в створ своих же ворот. Вратарь Денис Адамов смог отразить удар, но Себай первым успел на добивание.