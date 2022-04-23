Карпукас прокомментировал победу «Локомотива» над «Нижним Новгородом»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Нижним Новгородом».

— Очень рад, что вышел в основе, очень рад, что мы победили. Достаточно тяжелая игра, но мы могли забить и три, и четыре мяча. Почему получилась нервозная концовка? Они сделали навал на наши ворота. Так всегда получается, когда много навесов, много борьбы. Конкуренция с Бека-Бекой? Я об этом не думаю. На моей позиции очень много футболистов. Просто тренируюсь, а там уже выбор тренера.

«Локомотив», набравший 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 28 баллами располагается на 11-й строчке.