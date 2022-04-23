Карпукас: «Сразу сказал судье, что это красная. Так и получилось»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» прокомментировал удаление игрока «Нижнего Новгорода» Ильи Берковского за фол против него.

— Он шипами наступил мне на ногу. Когда произошел этот эпизод, сразу понял, что это будет красная. Удивился ли я, что сначала судья показал желтую? Понимал, что у судьи, возможно, какой-то ракурс не тот был. Подошел, сказал: «Товарищ судья, это красная карточка». В итоге так и получилось.