Карпукас: «Сразу сказал судье, что это красная. Так и получилось»
Карпукас прокомментировал фол со стороны Берковского
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» прокомментировал удаление игрока «Нижнего Новгорода» Ильи Берковского за фол против него.
— Он шипами наступил мне на ногу. Когда произошел этот эпизод, сразу понял, что это будет красная. Удивился ли я, что сначала судья показал желтую? Понимал, что у судьи, возможно, какой-то ракурс не тот был. Подошел, сказал: «Товарищ судья, это красная карточка». В итоге так и получилось.
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|
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|23.04
|14:00
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|23.04
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|
Локомотив – Н. Новгород
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|23.04
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|
Сочи – Ахмат
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|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
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|- : -
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|
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