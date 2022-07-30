«Сочи» — «Ахмат»: Нобоа оформил дубль идеальным дальним ударом
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил гол в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата». Он оформил дубль в начале второго тайма — 2:0.
Партнеры вывели хавбека на удар и тот с линии штрафной нанес идеальный удар в верхний угол ворот.
Напомним, что в первом тайме полузащитник реализовал пенальти.
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|0
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|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
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|8-4
|5
|
5
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
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|1
|1
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|
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|
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
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|31.07
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|
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|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
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Краснодар
|4
|
|
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|3
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|
|
Батраз Гурциев
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Ростов
|2
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Арсен Захарян
Динамо
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|И
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|
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Лео Гогличидзе
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|1
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|
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