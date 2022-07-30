«Сочи» — «Ахмат»: Нобоа оформил дубль идеальным дальним ударом

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил гол в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата». Он оформил дубль в начале второго тайма — 2:0.

Партнеры вывели хавбека на удар и тот с линии штрафной нанес идеальный удар в верхний угол ворот.

Напомним, что в первом тайме полузащитник реализовал пенальти.