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Бакаев попросил у Малкома исполнить пенальти в матче с «Локомотивом»

Алексей Еремин
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал забитый гол с пенальти в матче 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:0).

«Конкуренты на исполнение 11-метрового удара были, конечно, но я попросил у Малкома, который заработал этот пенальти. Хочу сказать ему большое спасибо, потому что он очень сильно помог мне. Когда бью пенальти, всегда пытаюсь убрать эмоции, давление, мысли о том, что могу не забить. Потому что подобные вещи в голове могут помешать. Поэтому, когда я ставлю мяч, у меня нет сомнений в том, что я забью», — цитирует Бакаева пресс-служба «Зенита».

26-летний Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента этим летом, покинув «Спартак». Игра с «Локомотивом» стала для футболиста четвертой в составе команды. Бакаев забил первый гол в официальном матче за питерский клуб.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерский клуб 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-30-zelimkhan-bakaev-kogda-stavlyu-myach-na-tochku-u-menya-net-somneniy-v-tom-chto-zabyu.htm

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