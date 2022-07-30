Траньков: «Хочу, чтобы в «Зените» было больше воспитанников»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» — «Локомотивом», который закончился со счетом 5:0 в пользу петербуржцев.

— Прекрасный матч, уверенная победа 5:0. Здорово, что не только одни бразильцы забивают, но и Сергеев сделал дубль. Поздравляю всех болельщиков с такой уверенной победой. Надо продолжать в том же духе, — сказал Траньков «РБ Спорт».

- Есть ли сейчас у «Зенита» прямой конкурент?

— «Химки» показали, что петербуржцы не на голову всех сильнее. Первый блин вышел комом. «Зенит» после той игры держит в уме мысль о том, что расслабляться рано. ЦСКА выглядит неплохо на старте. Армейцы — интересная команда.

— Как вам игра Бакаева?

— Для него важно было забить и показать то, что он может делать разницу. Зелимхан приходил в «Зенит» не для того, чтобы играть 10 минут. В «Спартаке» было то же самое. Другое дело, что его бывшая команда не так часто брала титулы. Молодец, что не опускает руки. Впереди Кубок России. Думаю, там Бакаев будет чаще играть. Видно, что Зелимхан уже потренировался с бразильцами и отдает пасы вывернутым голеностопом.

— Вы хотите видеть «Зенит», в котором больше играют бразильцы или русские?

— Я просто за «Зенит». Все равно, какой национальности футболист. Конечно, хочется, чтобы в команде было больше воспитанников, но сейчас такие реалии и по-другому никак. Это не повод не болеть за любимый клуб. Пусть там играет Малком или Кержаков, главное, что стрелка у них на груди.