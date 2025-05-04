Соболев после дубля в ворота «Пари НН» выложил свою статистику в 2025 году: «4+1»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал в своем Telegram-канале статистику своих результативных действий в 2025 году.

4 мая 28-летний форвард оформил дубль и принес «Зениту» победу в матче с «Пари НН» (2:1) в 27-м туре РПЛ. Теперь в активе Соболева четыре гола и одна результативная передача в 2025 году.

«4+1. С победой всех!» — написал Соболев.

Форвард в августе 2024 года перешел в «Зенит» из «Спартака». Всего на его счету шесть забитых мячей и две голевые передачи в 27 матчах за команду из Санкт-Петербурга.