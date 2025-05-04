Семак — о судействе в РПЛ: «Непонимание и недоумение, когда аналогичные моменты трактуются по-разному»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

— В первом тайме был эпизод: мяч попал в руку Кириллу Гоцуку. Пенальти в ворота «Пари НН» назначен не был. Как вам кажется, почему в похожем моменте «Краснодару» дали пробить пенальти, а «Зениту» нет?

— Непонимание, недоумение, когда аналогичные моменты трактуются абсолютно по-разному. Если помните удаление игрока «Оренбурга» Сахархизана в матче с «Пари НН», который там даже не наступил... Его удалили, а мы играли с «Краснодаром» — Тормена наступил акцентированно... То есть, я абсолютно не понимаю многие решения, трактовки судей. Я не знаю, что происходит, но для меня это не понятно.

«Зенит» (57 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

«Пари НН» (23) идет 14-м в турнирной таблице.