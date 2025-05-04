Футбол
Судейство

4 мая, 22:42

Семак — о судействе в РПЛ: «Непонимание и недоумение, когда аналогичные моменты трактуются по-разному»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

— В первом тайме был эпизод: мяч попал в руку Кириллу Гоцуку. Пенальти в ворота «Пари НН» назначен не был. Как вам кажется, почему в похожем моменте «Краснодару» дали пробить пенальти, а «Зениту» нет?

Непонимание, недоумение, когда аналогичные моменты трактуются абсолютно по-разному. Если помните удаление игрока «Оренбурга» Сахархизана в матче с «Пари НН», который там даже не наступил... Его удалили, а мы играли с «Краснодаром» — Тормена наступил акцентированно... То есть, я абсолютно не понимаю многие решения, трактовки судей. Я не знаю, что происходит, но для меня это не понятно.

«Зенит» (57 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

«Пари НН» (23) идет 14-м в турнирной таблице.

Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • Zlobny

    Было мерзко смотреть на недовольную гримасу Семака, требующего пенальти. Какой посыл он даёт своим игрокам? В последнее время слишком много дешёвых пенок ставят...

    05.05.2025

  • Игорь Сухов

    Ты вроде армеец, а пишешь всякую чушь, даже не разобравшись. У нас ты один такой.

    05.05.2025

  • ровнов

    Баклан, маши крыльями.

    05.05.2025

  • hovawart645

    Пусть подаст петицию Миллеру, что бы сняли Дюкова!)

    05.05.2025

  • ONIKAN2013

    Разъясни, пожалуйста, почему Облякову с Ахматом не дали вторую жёлтую, хотя он наиграл на неё минимум дважды?

    05.05.2025

  • ONIKAN2013

    Найди работу, говнов, брось воровать, и судьям дела до тебя не будет.

    05.05.2025

  • ONIKAN2013

    И иметь неограниченный кредит в Магните и Озоне.

    05.05.2025

  • volish17

    Симачка ,вас судят как вам надо и правило подправят ,не вопи ....

    05.05.2025

  • merniloskut

    Латышонок вне закона!

    04.05.2025

  • fan_89

    Разъясни, пожалуйста, почему не удален игрок ЦСКА Глебов, за желание сломать Адамова? Почему не поставлен пенальти за игру рукой Гоцюка?

    04.05.2025

  • морпех

    После не увиденного нарушения Латышонка(про КК не знаю - можно поспорить) - 100%!, -любые разговоры что кто - то чего - то не увидел в пользу Зенита выглядят дюже смешно!Ну единственно можно предположить,что якобы вратарь сыграв в мяч снёс неумышленно атакующего....Но ведь это всё - равно как минимум нарушение!

    04.05.2025

  • Псевдоним

    Судьи в поле и на ВАРе сработали слажено, Могут летом отдохнуть на мальдивах, Обратите внимание судьи как надо работать чтобы хорошо отдохнуть летом

    04.05.2025

  • Колизейщик

    Это он про Латышонка?! Бобров, ау, ты где?! Где твои сопли про арбитра вар Фёдорова?!

    04.05.2025

  • Деметрио

    Сергей Богданович, мы тоже удивляемся, почему два матча подряд не удаляют вратарей Зенита?! Сначала за захват за горло, потом сносят за линией штрафной. Разъясните пожалуйста!

    04.05.2025

  • Старичела

    Богданыч, при все уважении, руки не было. Да, и, судьи во все стороны косячат. Сейчас НН начнет про неудаленного Латышонка песню. Лучше обратить внимание на слабую реализацию

    04.05.2025

  • ровнов

    Помогите, спасите, судьи жить не дают.

    04.05.2025

    Полузащитник «Зенита» Мостовой: «Соболев спокойно зашел в раздевалку. Все поздравили с дублем»

    Соболев после дубля в ворота «Пари НН» выложил свою статистику в 2025 году: «4+1»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
